Жительница Шемышейки не давала тушить горящий дом

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21 августа 2019, 17:58Криминал
В Пензенской области осудили 44-летнюю жительницу Шемышейки за применение насилия к полицейскому.
Установлено, что днем 6 июля в Шемышейке загорелся дом. Хозяйка жилища пыталась ворваться внутрь, несмотря на пожар. Женщина была пьяна и не давала тушить огонь.
Чтобы утихомирить сельчанку, на место прибыл участковый. Он потребовал у дебоширки, чтобы та села в служебный автомобиль. На это женщина укусила его за руку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Жительницу Шемышейки осудили. Ей назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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