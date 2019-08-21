Жительница Шемышейки не давала тушить горящий дом

В Пензенской области осудили 44-летнюю жительницу Шемышейки за применение насилия к полицейскому.

Установлено, что днем 6 июля в Шемышейке загорелся дом. Хозяйка жилища пыталась ворваться внутрь, несмотря на пожар. Женщина была пьяна и не давала тушить огонь.

Чтобы утихомирить сельчанку, на место прибыл участковый. Он потребовал у дебоширки, чтобы та села в служебный автомобиль. На это женщина укусила его за руку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Жительницу Шемышейки осудили. Ей назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».