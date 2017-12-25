Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги

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25 декабря 2017, 16:04Криминал
Жительницу Пензы осудили за мошенничество. Она пыталась заработать на больном сыне своей подруги, предлагая организовать ему отдых.
По данным Пензенского областного суда, женщина работала в регистратуре онкодиспансера и знала, что несовершеннолетнему сыну ее знакомой требуется лечение и обследование.
Она рассказала подруге, что у нее есть люди, которые могут организовать обследование и отдых ребенка. Женщина согласилась с предложением и перевела ей на карту 30 тысяч рублей якобы на аренду жилья. Таким же способом были переведены деньги на «билеты» в аквапарк и «организацию» отдыха ребенка, а также на подарки людям, которые помогают им в решении всех вопросов. В результате мошенница обманным путем присвоила 89 500 рублей.
Вину женщина признала, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы и обязал возместить потерпевшей материальный ущерб.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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