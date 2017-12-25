25 декабря 2017, 16:04Криминал Жительница Пензы пыталась заработать на больном сыне подруги Жительницу Пензы осудили за мошенничество. Она пыталась заработать на больном сыне своей подруги, предлагая организовать ему отдых.

По данным Пензенского областного суда, женщина работала в регистратуре онкодиспансера и знала, что несовершеннолетнему сыну ее знакомой требуется лечение и обследование.

Она рассказала подруге, что у нее есть люди, которые могут организовать обследование и отдых ребенка. Женщина согласилась с предложением и перевела ей на карту 30 тысяч рублей якобы на аренду жилья. Таким же способом были переведены деньги на «билеты» в аквапарк и «организацию» отдыха ребенка, а также на подарки людям, которые помогают им в решении всех вопросов. В результате мошенница обманным путем присвоила 89 500 рублей.

Вину женщина признала, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы и обязал возместить потерпевшей материальный ущерб.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

просмотров 55

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: