Жительница Пензы покусилась на жизнь своего возлюбленного

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2016, 15:09Криминал
В Пензе 30-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство сожителя.
Как сообщают следователи, 21 декабря между 25-летним мужчиной и подозреваемой произошел конфликт. Оба были в нетрезвом состоянии.
«В ходе ссоры сожитель стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди. С полученным ранением потерпевшего госпитализировали в медицинское учреждение», - цитирует ИА «Пенза-Пресс» старшего помощника руководителя регионального СУ СКР Людмилу Фомину.
Женщина находится под стражей. Все подробности ЧП устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.
28 декабря 2016, 20:08В Кузнецке прошла пресс-конференция главы администрации города
28 декабря 2016, 20:02В Пензе правила перевозки детей станут строже
28 декабря 2016, 19:56В Пензе открылась выставка репродукций картин Винсента Ван Гога
28 декабря 2016, 19:51В пензенском колледже проводят конкурс снежных скульптур
28 декабря 2016, 19:46Воронков: Ликвидация второй смены в школах – главная проблема
28 декабря 2016, 19:43Судебные приставы рекомендуют пензенцам погасить долги
28 декабря 2016, 18:07В Пензенской области сократилось число тяжких преступлений
28 декабря 2016, 17:39В Никольском районе для туристов открыли новые маршруты