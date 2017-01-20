20 января 2017, 18:54Общество Жительница Пензы подняла тревогу из-за спиленных веток Коммунальные службы всполошили жителей многоэтажки по улице 8 Марта в Пензе. Внимание старшей по дому привлекли 40-летние деревья на придомовой территории, ветки которых лежали на земле. Чтобы разобраться, кто решил рубить деревья, бдительная женщина даже вызвала полицию.

Жителей дома №7 по улице 8 Марта разбудил шум пилы. Подозрительные звуки услышала старшая по дому. Оказалось, что мужчины в спецодежде спиливают ветки деревьев под окнами. Татьяна Белякова поспешила выяснить у них, на каком основании. Не получив вразумительного ответа, она попыталась дозвониться до своей управляющей компании.

«Они никогда там не бывают на месте. Если бы они работали, действительно их можно было бы застать — это другое дело. Они с населением не работают», - сказала председатель совета дома №7 по ул. 8 Марта Татьяна Белякова.



Не получив ответы на свои вопросы, бдительная пенсионерка начала бить тревогу. Вызвала полицию, связалась с администрацией Ленинского района и продолжила расследование.

«Я сразу позвонила в отдел благоустройства. Мне сказали, разрешений никаких не было. Звонила Панюхину Тихону Михайловичу», - рассказала Татьяна Белякова.

По версии Татьяны Юрьевны, деревья приказал спилить ее коллега из соседнего дома, якобы его жильцам требуется место для парковки.



Деревья очень дороги Татьяне Юрьевне, жители дома высадили их более сорока лет назад. Пока ждали представителя администрации, пенсионерка рассказала всю историю полицейским.

Все точки над «i» расставил замглавы администрации Ленинского района. Никакой стоянки на месте деревьев не планируется. На самом деле, ветки спилили по просьбе жителей дома.



«Председатель совета многоквартирного дома, сформированного и осуществляющего координацию деятельности управляющей компании, как представитель заказчика, не в курсе о начале и сроках проведения данных видов работ. Управляющей компанией за счет средств содержания дома проводится работа по опиловке, по кронированию деревьев, находящихся на придомовой территории. Все это укладывается в рамки договора на управление многоквартирным домом», - пояснил заместитель главы администрации Ленинского района Тихон Панюхин.

Подобные работы проводятся каждую зиму для того, чтобы облегчить жизнь горожанам. Например, весной аллергики страдают от тополиного пуха. Чтобы деревья перестали пылить, время от времени их обрезают. Никакого вреда растениям это не приносит, скоро на них вырастут новые ветви.

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