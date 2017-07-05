05 июля 2017, 15:35Общество Жительница Пензенской области задолжала детям почти 200 тысяч 36-летняя жительница Бессоновского района Пензенской области задолжала 196 тысяч рублей алиментов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, двоих детей должницы воспитывает отец.

За неуплату суд назначил женщине наказание в виде 80 часов обязательных работ, на которые она так и не пришла. Тогда ей внесли другое наказание – двое суток ареста.

Отбыв положенный срок в спецприемнике, женщина отработала обязательные часы, но долг в полном объеме так и не погасила. Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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