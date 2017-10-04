Жительница Пензенской области пропала в лесу

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04 октября 2017, 19:23Общество
В лесах Пензенской области стали чаще пропадать люди. Это явление уже стало характерным для региона в начале октября. Осенний месяц - время, когда в самом разгаре сезон сбора грибов.
В лесу под Мокшаном накануне пропал 55-летний мужчина. Грибник приехал из Пензы и местность была ему незнакома. Его искали всю ночь. На месте работала группа спасателей совместно с полицейскими и волонтерами. Грибник сумел выбраться сам всего пару часов назад - он вышел на шум машин.
«Неизвестно, как ночь он переночевал. Такой благополучный исход - не редкость, когда за ночь человек куда-то выходит, начинает двигаться на свет и выходит к дороге», - сказал начальник поисково-спасательной службы Пензенского пожаро-спасательного центра Александр Стульников.
Сейчас силы спасательных служб направлены на поиск жительницы села Асеевка Городищенского района. 80-летняя пенсионерка ушла за грибами утром 29 сентября. По словам родственников, женщина должна находиться в лесах возле Сурска. Однако до сих пор там не нашли никаких следов.
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