13 декабря 2017, 19:27Криминал Жительница Пензенской области подозревается в интернет-мошенничестве Лишением свободы для подозреваемой в мошенничестве жительницы Пензенской области может закончиться история несостоявшейся покупки шубы. Объявление о продаже мехового изделия появилось на странице девушки в социальной сети. Одной из жительниц Подмосковья шуба понравилась, только вот посредниками в общении продавца и покупателя пришлось выступить сотрудникам полиции.

Интернет-торговля сегодня стала для большинства россиян привычным занятием. Высокие технологии облегчают жизнь продавцам, покупателям и обманщикам. История жительницы Подмосковья и пензенской мошенницы похожа на сотни таких же. На странице в социальной сети девушка увидела объявление о продаже меховой шубы. Продавец из Пензы была готова расстаться с предметом гардероба за небольшие для такого товара деньги - 25 тысяч рублей. Шуба жительнице Подмосковья понравилась настолько, что требование внести 100% предоплату не вызвала подозрений.

«Я согласилась и в этот же день перевела ей 25 тысяч рублей. При этом она написала, что шубу отправят курьерской доставкой на следующий день», - рассказала потерпевшая.

Следующим утром покупательница, решив узнать, как обстоит дело с доставкой товара, обнаружила, что страница продавца заблокирована. Попытки найти хозяйку шубы через интернет не увенчались успехом, тогда девушка обратилась в полицию. Стражи порядка нашли хозяйку интернет-страницы, разместившую объявление о продаже.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении преступления. Ей оказалась 23-летняя жительница Пензенского района. Женщина в ходе допроса дала признательные показания и раскаялась в содеянном», - сообщила начальник отделения дознания УМВД России по Пензенскому району Ольга Жаткина.

В отношении жительницы Пензенской области возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», несостоявшаяся как продавец девушка может лишиться свободы на срок до двух лет.

Криминал

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