Жительница Пачелмского района ответит за продажу паленого алкоголя

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25 июня 2019, 17:39Общество
46-летняя жительница Пачелмского района Пензенской области ответит за продажу опасного для жизни спиртного.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что женщина за 75 рублей продала односельчанину бутылку подозрительного алкоголя. Эксперты выяснили, что жидкость была опасна для жизни и здоровья.
По словам сельчанки, спиртное, пять бутылок, она купила на рынке. Одну из них продала знакомому.
Во время расследования выяснилось, что в 2018 году женщина привлекалась к административной ответственности за незаконную продажу паленого алкоголя. За это ее штрафовали на 30 тысяч рублей. Теперь сельчанка должна будет выполнить 100 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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