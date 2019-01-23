Жительница Нижнего Ломова отсудила деньги за смерть мужа на путях

Жительница Нижнеломовского района Пензенской области через суд потребовала от РЖД и страховой компании компенсацию морального вреда за смерть мужа.

Установлено, что утром 17 июля 2015 года мужчина вышел на железнодорожные пути в неустановленном месте и попал в габарит подвижного состава. Он получил смертельную травму. Причиной гибели назвали неосторожные действия гражданина.

«Поскольку ОАО «РЖД» является владельцем источника повышенной опасности и несет ответственность за причиненный им вред, суд признал, что необходимо взыскать компенсацию морального вреда в пользу супруги погибшего. Из-за того, что гражданская ответственность РЖД была застрахована, в качестве соответчика привлекли ООО «Страховая компания «Согласие», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате в пользу женщины и ее дочери со страховой компании решено взыскать по 50 тысяч рублей, а с РЖД - 10 и 30 тысяч рублей соответственно. Представитель «Согласия» пытался обжаловать решение, но суд оставил его без изменений, пишет ИА «Пенза-Пресс».