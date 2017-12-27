27 декабря 2017, 19:14Криминал Жительница Нижнего Ломова обманула пенсионерку В отдел полиции Нижнего Ломова Пензенской области обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ее обманула мошенница, предложив провести магический обряд. Якобы, он должен был избавить ее от проблем со здоровьем.

Ценности женщина заполучила обманным путем. Она постучалась в квартиру к пенсионерке, под предлогом поиска съемного жилья для дочери. Жительница Нижнего Ломова решила помочь, впустила в квартиру злоумышленницу и в разговоре упомянула о проблемах со здоровьем. Подозреваемая предложила избавиться от недугов с помощью магического обряда, но для этого нужно было собрать все деньги и золото.

«Когда пенсионерка показала деньги, злоумышленница сказала, что этой суммы недостаточно и убрала из числа украшений бижутерию, пояснив, что вещи, не имеющие ценности, мешают проведению ритуала», - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Потерпевшая отыскала 18 тысяч рублей, положила два золотых кольца и серьги. Незнакомка убрала их в платок, потом предложила пожилой женщине вместе прогульнуться и объяснила, что магическое действие начнется после того, как платок с ценностями пронесут через четыре перекрестка.

«Когда женщина проделала указанный путь, злоумышленница отдала сверток и объяснила, что чтобы избавиться от болезни его нужно принести домой и три дня не разворачивать. После чего попрощалась с пенсионеркой и быстро ушла», - добавили в пресс-службе УМВД.

Только вернувшись, пожилая женщина почувствовала неладное и раскрыла сверток, а там оказались книжные закладки в виде денежных купюр. Пенсионерка сразу же обратилась в полицию. Злоумышленницу задержали в Колышлейском районе. Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Криминал

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