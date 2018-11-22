Жительница Никольска поплатилась за кормление бездомных кошек

По данным следствия, вечером 16 ноября пьяная никольчанка решила выяснить отношения с соседкой. Причиной ссоры было то, что последняя кормит бездомных кошек в подъезде и оставляет их там ночевать, а женщине это не нравилось.

Она постучала в дверь, соседка открыла, но не хотела ее пускать, тогда та толкнула женщину и зашла в квартиру. Дебоширку выгнал супруг потерпевшей.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».