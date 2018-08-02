Жительница Наровчатского района едва не погибла от рук сына

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02 августа 2018, 16:07Криминал
41-летнего жителя Наровчатского района Пензенской области осудили за угрозы убийством матери.
Как сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда, в мае мужчина был дома с матерью. Женщина начала ругать его за то, что он нигде не работает и постоянно выпивает. В ответ сельчанин ударил ее кулаком в ухо и закричал, что убьет.
Мать испугалась, убежала из дома и вызвала полицию.
«Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору. За это он провел три года в колонии общего режима. В апреле 2017 года тюремное заключение заменили на ограничение свободы», - добавили в пресс-службе.
В результате сельчанину назначили один год лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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