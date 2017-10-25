Жительница Мокшанского района заасфальтировала участок плодородной земли

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25 октября 2017, 12:33Общество
В Мокшанском районе Пензенской области сотрудники управления Россельхознадзора проверили, используется ли земля на границах Богородского сельсовета по ее целевому назначению.
Участники рейда осмотрели участок площадью 4607 кв. метров, который находится в собственности жительницы Мокшанского района. Оказалось, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения расположена заасфальтированная автостоянка, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.
Тем самым женщина нарушила законодательство, так как перевод участка из категории земель сельхозназначения в другую категорию не был оформлен документально.
Собственнице участка назначили штраф 3000 рублей, также ей выдали предписание на устранение нарушений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Земли сельскохозяйственного назначения — особая категория земель, составляющих достояние страны. Только в сельском хозяйстве земля используется как основное средство производства. Поэтому такие земли подлежат особой охране», - отметили в пресс-службе.
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