Жительница Лунинского района отстояла дом, в котором живет 15 лет

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17 сентября 2018, 15:37Общество
Жительница Лунинского района Пензенской области доказала право собственности на дом, в котором живет 15 лет.
Как сообщили в пресс-службе Лунинского районного суда, сельчанка купила дом в 2003 году, оформив сделку распиской. Через некоторое время документ потерялся, продавец умер, и она не успела перевести жилье в собственность.
За это время женщина отремонтировала дом: заменила там окна, пол, двери, забор, поклеила обои, перекрыла крышу, провела воду и прочее.
«Выслушав объяснения сельчанки, показания свидетелей, изучив письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования. Решение не вступило в законную силу», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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