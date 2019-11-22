Жительница Лопатинского района спрятала телефон для сына-зека в подошве

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22 ноября 2019, 16:36Общество
Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии № 8 УФСИН России по Пензенской области пресекли доставку в учреждение запрещенных предметов.
50-летняя жительница Лопатинского района приехала в исправительную колонию № 8 УФСИН России по Пензенской области на свидание к сыну. 22-летний молодой человек отбывает наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности личности.
При досмотре женщины сотрудники отдела безопасности нашли в подошве ее сапога сотовый телефон с сим-картой мобильной связи.
«Предварительно гражданка была предупреждена об ответственности за передачу запрещенных предметов, но, тем не менее, сознательно совершила правонарушение», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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