Жительница Лопатино воспользовалась маткапиталом в личных целях

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19 сентября 2019, 12:03Общество
В Лопатинском районе Пензенской области прокурор нашел нарушения в соблюдении закона о дополнительных мерах господдержки семей с детьми.
Женщина с четырьмя детьми, трое из которых – несовершеннолетние, в 2012 году на средства материнского капитала купила квартиру в селе Лопатки. Жилье она зарегистрировала в собственность без оформления долей на детей. Затем она обменяла его на землю с домом, а в 2015-м передала их в залог в качестве гарантии по договору займа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Данные сделки нарушили жилищные права детей. Поэтому прокурор района обратился в суд, чтобы признать договор залога недействительным, а также закрепить за матерью и каждым ребенком доли – 1/5.
Суд удовлетворил исковые требования. Прокуратура контролирует их исполнение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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