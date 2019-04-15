Жительница культурной столицы обманула пензенского пенсионера

«Вашу карту пытаются взломать мошенники». С такого тревожного заявления свой диалог начинала женщина, которую пензенские полицейские задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, она представлялась работником банка и убеждала доверчивых собеседников «застраховать» счета, а для этого назвать данные банковских карт и пароль из сообщения о транзакции. После чего списывала с карты денежные средства. Сейчас ей грозит до шести лет лишения свободы.

Задержанная заявляла доверчивым собеседникам, что их хотят обмануть. Правда, не уточняла, кто именно. Пенсионер из Пензенской области тоже поверил, что его банковскую карту прямо сейчас пытаются взломать и ее нужно застраховать от мошенников, как того требуют по телефону. Мужчина озвучил девушке данные карты и пароль, пришедший в SMS от банка.

«Выдал пароль, хотя там было написано, что только мошенники его просят. Мне ответили, что если есть еще карты, то их тоже буду взламывать, на что я ответил, что есть еще пенсионная, которую мне предложили тоже «застраховать», - рассказал потерпевший.

В общей сложности мошенница похитила с банковских карт пенсионера 120 тысяч рублей. Причем прямо во время телефонного разговора. Параллельно SMS об ее операциях приходили потерпевшему, но девушка смогла убедить жертву и в том, что все средства вернутся после 12 ночи. Но ни дозвониться до банковского работника, ни отменить операцию после того как она повесили трубку у пострадавшего не получилось.

«Он пошел на контакт со мной, я попросила назвать реквизиты карты, он их назвал, после этого я ему отправила SMS-уведомление через транзакцию. Никакого гипноза, чистая наивность», - сказала подозреваемая.

Мужчина написал заявление в полицию. Расследование привело сотрудников правоохранительных органов в Ленинградскую область. Именно там удалось обнаружить женщину, представлявшуюся работником банка.

«В результате выезда в судебную командировку было установлено ее место жительства, обнаружен телефон, который использовался при совершении кражи с банковских счетов», - прокомментировал начальник следственного отдела межмуниципального отдела УМВД России по ЗАТО города Заречного Пензенской области Александр Михайлов.

Как удалось выяснить полицейским, ранее подозреваемая была дважды судима за хищение денежных средств. Сейчас женщина задержана, ей предъявлено обвинение. Она признала свою вину, сотрудничает со следствием и даже возместила ущерб пензенскому пенсионеру. В скором времени дело передадут в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.