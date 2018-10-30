Жительница Кондоля вернула долги, чтобы не остаться без авто

Жительница села Кондоль Пензенской области задолжала более 500 тысяч рублей кредитной организации. Она скрывалась от приставов и не возвращала деньги.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, выяснилось, что у сельчанки есть автомобиль Honda Civic, который и может стать рычагом воздействия на неплательщицу. Машину объявили в розыск и наложили запрет на регистрационные действия, а когда нашли авто - арестовали.

Женщина побоялась остаться без своего автомобиля и погасила задолженность. Приставы закрыли исполнительное производство, пишет ИА «Пенза-Пресс».