Жительница Кондоля вернула долги, чтобы не остаться без авто

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30 октября 2018, 17:59Общество
Жительница села Кондоль Пензенской области задолжала более 500 тысяч рублей кредитной организации. Она скрывалась от приставов и не возвращала деньги.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, выяснилось, что у сельчанки есть автомобиль Honda Civic, который и может стать рычагом воздействия на неплательщицу. Машину объявили в розыск и наложили запрет на регистрационные действия, а когда нашли авто - арестовали.
Женщина побоялась остаться без своего автомобиля и погасила задолженность. Приставы закрыли исполнительное производство, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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