Жительница Колышлея просит вернуть переход через ж/д пути

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11 сентября 2019, 12:03Общество
Жительница поселка Колышлей Пензенской области рассказала в Сети о том, что сельчанам необходим переход через железнодорожные пути.
«Много десятилетий железнодорожный переход соединял два района нашего поселка. Те, кто живет за линией, каждый день через этот переход шли, ехали на велосипедах по проложенной дорожке к переезду (рядом общественная баня) в центр поселка на работу, учебу, в больницу, а после возвращались обратно той же дорогой.
Теперь нет этого железнодорожного перехода - его демонтировали. Оказалось, что его там по проектам и законам быть не должно. В настоящее время переезда нет, но люди ходят там и продолжат это делать, перепрыгивая через рельсы, таща на себе велосипед или детскую коляску с ребенком. До беды - один неосторожный шаг.
Верните жизненно важный переход для жителей поселка», - написала женщина в группе соцсети «ВКонтакте».
Информационное агентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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