Жительница Кижеватово пожаловалась губернатору на хамство в администрации

03 февраля 2020, 10:02Общество
Число обращений к главе Пензенского региона Ивану Белозерцеву через социальные сети растет. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве области 3 февраля.
В частности, одно из обращений было от жительницы села Кижеватово, женщина рассказала о перебоях с водоснабжением.
«Якобы жаловались в администрацию к Демичеву [глава администрации Бессоновского района], но связаться с ним не удалось. Секретарь сказал, что «говорить с кем попало он не будет», - рассказал Иван Белозерцев суть обращения.
Глава региона поручил разобраться в этой проблеме, запросить записи разговоров. И, если секретарь действительно так ответил, то «ему нечего делать в администрации», подчеркнул он. Также он поручил кабинету министров обращать особое внимание на подобные вопросы.
Иван Белозерцев напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о недопущении хамства со стороны чиновников, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 февраля 2020, 17:59В Пензенской области погорельцы могут рассчитывать на новый вид материальной помощи...
03 февраля 2020, 17:37Иван Белозерцев поручил усилить работу с иностранными инвесторами
03 февраля 2020, 17:06В Пензенской области не допустят снижения величины прожиточного минимума
03 февраля 2020, 16:36На Севере грузовик влетел в забор
03 февраля 2020, 16:07В Пензе стартовала регистрация на получение путевки в детский лагерь
03 февраля 2020, 15:38Губернатор поручил министрам оперативнее реагировать на обращения в соцсетях
03 февраля 2020, 15:04В школы Пензенской области закупят копии Знамени Победы
03 февраля 2020, 14:34Белозерцев озвучил необходимость создания мебельного кластера в регионе