04 октября 2017, 14:03Общество Жительница Кижеватово отсудила крупную сумму после пожара Жительница села Кижеватово Пензенской области обратилась в суд с требованием возместить ей материальный ущерб от пожара.

По данным суда, в квартире женщины огонь уничтожил бытовые электроприборы, повредил мебель и помещение кухни. Согласно техническому заключению, очаг пожара был в месте установки стиральной машины. Возгорание произошло во время установки прибора электроучета для соседней квартиры в электрощите, питающем также квартиру потерпевшей. Работу проводил электрик частной компании.

Согласно заключению эксперта, причиной возгорания стиральной машины стал перегрев и дальнейшее возгорание изоляции питающего кабеля стиральной машины, возникшее из-за подключения к питающей розетке двух силовых проводов.

«В судебном заседании представитель управляющей компании с иском не согласился, сказав, что организация не является надлежащим ответчиком по делу. Но суд установил, что она также виновна в случившемся, так как ненадлежащим образом исполняла свои обязанности», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Осмотр внутридомовых электросетей должен проводиться два раза в год. За четыре года с момента заключения договора управляющая организация обязана была выявить, соответствует ли подключение стиральной машинки в электрощите нормам и требованиям, если нет, то устранить нарушение.

По решению суда, оба ответчика должны возместить причиненный ущерб - 344 713 рублей, а также 32000 рублей расходов на экспертизу.

Представитель частной компании не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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