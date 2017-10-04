Жительница Кижеватово отсудила крупную сумму после пожара

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04 октября 2017, 14:03Общество
Жительница села Кижеватово Пензенской области обратилась в суд с требованием возместить ей материальный ущерб от пожара.
По данным суда, в квартире женщины огонь уничтожил бытовые электроприборы, повредил мебель и помещение кухни. Согласно техническому заключению, очаг пожара был в месте установки стиральной машины. Возгорание произошло во время установки прибора электроучета для соседней квартиры в электрощите, питающем также квартиру потерпевшей. Работу проводил электрик частной компании.
Согласно заключению эксперта, причиной возгорания стиральной машины стал перегрев и дальнейшее возгорание изоляции питающего кабеля стиральной машины, возникшее из-за подключения к питающей розетке двух силовых проводов.
«В судебном заседании представитель управляющей компании с иском не согласился, сказав, что организация не является надлежащим ответчиком по делу. Но суд установил, что она также виновна в случившемся, так как ненадлежащим образом исполняла свои обязанности», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Осмотр внутридомовых электросетей должен проводиться два раза в год. За четыре года с момента заключения договора управляющая организация обязана была выявить, соответствует ли подключение стиральной машинки в электрощите нормам и требованиям, если нет, то устранить нарушение.
По решению суда, оба ответчика должны возместить причиненный ущерб - 344 713 рублей, а также 32000 рублей расходов на экспертизу.
Представитель частной компании не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения.
Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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