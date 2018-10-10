Жительница Каменки ответит за ложь в суде

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 октября 2018, 12:08Криминал
Жительницу Каменского района Пензенской области осудили за дачу ложных показаний.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре и ноябре 2017 года 31-летнюю женщину допрашивали в качестве свидетеля на предварительном следствии.
Сельчанка сообщила следователю о том, что ее приятель не угрожал сотруднику полиции ножом. Свои показания она подтвердила в суде. Однако вину мужчины все же доказали.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Сельчанка призналась, что солгала для того, чтобы помочь другу. В результате ей назначили три месяца исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % зарплаты.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 октября 2018, 15:00В Пензе продлят работу дачных автобусов
10 октября 2018, 14:25Абашево признают местом традиционного промысла
10 октября 2018, 14:01Пензенец поплатился жизнью за нарушенный сон брата
10 октября 2018, 13:21Главврача земетчинской больницы оштрафовали за долги
10 октября 2018, 12:30В Городищенском районе устроили незаконную охоту на бобра
10 октября 2018, 12:08Жительница Каменки ответит за ложь в суде
10 октября 2018, 11:31В Пензенской области за неделю ОРВИ заболели 2205 человек
10 октября 2018, 11:03В Бессоновке огонь уничтожил баню