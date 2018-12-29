Жительница Городища пыталась взять ипотеку с липовой справкой о доходах

В Городищенском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту использования заведомо ложного документа.

По сведениям сотрудников полиции района, 26-летняя женщина при оформлении ипотечного кредита для подтверждения своей платежеспособности предоставила недостоверную справку о доходах. На документе стояла печать с признаками подделки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительнице Городищенского района грозит штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».