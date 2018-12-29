Жительница Городища пыталась взять ипотеку с липовой справкой о доходах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 декабря 2018, 16:36Криминал
В Городищенском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту использования заведомо ложного документа.
По сведениям сотрудников полиции района, 26-летняя женщина при оформлении ипотечного кредита для подтверждения своей платежеспособности предоставила недостоверную справку о доходах. На документе стояла печать с признаками подделки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Жительнице Городищенского района грозит штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 декабря 2018, 17:59В Пензе соревнования собрали свыше 700 участников
29 декабря 2018, 17:37Обнародован график работы МРЭО ГИБДД в новогодние праздники
29 декабря 2018, 17:06В Заре пензенцы боролись за призы Деда Мороза
29 декабря 2018, 16:36Жительница Городища пыталась взять ипотеку с липовой справкой о доходах
29 декабря 2018, 16:04Пензенцы гадают, что за хищная птица прилетела на ул. 8 Марта
29 декабря 2018, 15:34Всех и ничей. В Арбеково ТСЖ не могут поделить столб
29 декабря 2018, 15:04В Максимовке внучка спасла из пожара бабушку и деда
29 декабря 2018, 14:34Пензенский губернатор опубликовал фото с известным актером