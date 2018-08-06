Жительница Арбеково просит найти причину загадочного едкого запаха

Жительница Пензы просит провести проверку предприятий в Арбеково. По ее словам, из-за едкого химического запаха у людей начинаются проблемы со здоровьем.

О проблеме пензячка написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс». По ее словам, запах ощущается стабильно несколько раз в месяц в районе дома №7 на ул. 2-й Виноградный проезд.

«Горгаз вызывали 1 августа, в итоге запах газа исключен. В чем причина и где источник выбросов – неизвестно. Как реакция на запах у жильцов возникают головные боли, боль в горле, аллергический насморк», - сообщила она.

Женщина просит провести проверку и найти источник выбросов.

Информагентство направило по факту жалобы официальный запрос.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».