Жительница Арбеково просит найти причину загадочного едкого запаха

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06 августа 2018, 17:38Общество
Жительница Пензы просит провести проверку предприятий в Арбеково. По ее словам, из-за едкого химического запаха у людей начинаются проблемы со здоровьем.
О проблеме пензячка написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс». По ее словам, запах ощущается стабильно несколько раз в месяц в районе дома №7 на ул. 2-й Виноградный проезд.
«Горгаз вызывали 1 августа, в итоге запах газа исключен. В чем причина и где источник выбросов – неизвестно. Как реакция на запах у жильцов возникают головные боли, боль в горле, аллергический насморк», - сообщила она.
Женщина просит провести проверку и найти источник выбросов.
Информагентство направило по факту жалобы официальный запрос.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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