Жители Зари в час пик создают очередь на маршрутку №25 - пензенец

Жители микрорайона Заря в Пензе жалуются на недостаточное количество единиц транспорта на маршруте №25.

Об этом написал один из пензенцев в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Жителей все больше становиться на остановке в час пик, а маршрутки №25 не хватает. Едут переполненные, а с улицы Новоселов трудно уехать, особенно с детьми в школу в город. Пожалуйста, верните автобус! Спасибо от жителей отдаленного района!» - таков текст обращения, к которому горожанин прикрепил фото остановки в час пик.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию Пензы.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».