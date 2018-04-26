Жители Зари в час пик создают очередь на маршрутку №25 - пензенец

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26 апреля 2018, 10:02Общество
Жители микрорайона Заря в Пензе жалуются на недостаточное количество единиц транспорта на маршруте №25.
Об этом написал один из пензенцев в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Жителей все больше становиться на остановке в час пик, а маршрутки №25 не хватает. Едут переполненные, а с улицы Новоселов трудно уехать, особенно с детьми в школу в город. Пожалуйста, верните автобус! Спасибо от жителей отдаленного района!» - таков текст обращения, к которому горожанин прикрепил фото остановки в час пик.
Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило официальный запрос в мэрию Пензы.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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