Жители Зари смогут пожаловаться руководителю областного СКР

Местные жители смогут задать вопросы, касающиеся некачественного строительства многоквартирных жилых домов, 19 февраля в 17:00.

Прием будет проходить в помещении общества с ограниченной ответственностью «Федеральная Управляющая Компания» по адресу: г. Пенза, ул. Новоселов, д. 108. Всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8(8412)36-13-24, пишет ИА «Пенза-Пресс».