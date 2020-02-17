Жители Зари смогут пожаловаться руководителю областного СКР

17 февраля 2020, 17:59Общество
Руководитель регионального СУ СКР Дмитрий Матушкин проведет в Заре личный прием граждан.
Местные жители смогут задать вопросы, касающиеся некачественного строительства многоквартирных жилых домов, 19 февраля в 17:00.
Прием будет проходить в помещении общества с ограниченной ответственностью «Федеральная Управляющая Компания» по адресу: г. Пенза, ул. Новоселов, д. 108. Всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8(8412)36-13-24, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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