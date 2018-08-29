Жители Зари обеспокоены появлением у водоема подозрительной трубы

В микрорайоне Заря переживают, что рядом с местным прудом начались строительные работы. А в заливе реки Суры, районе Маяка, и вовсе гибнут утки. Пензенцы обратились с просьбой разобраться к активистам областного отделения Русского географического общества, которые сейчас, в рамках нового экологического проекта, как раз занимаются исследованием окружающей среды.

Труба в микрорайоне Заря появилась буквально пару недель назад и сразу же приковала внимание местных жителей. Люди обеспокоены. Строительные работы, которые ведут в нескольких метрах от частного сектора, стартовали в начале 2018 года. Возле пруда вырыли глубокий котлован и от него к водоему проложили трубы. Люди считают, что по ним туда будут спускать нечистоты.

«У нас нет своей канализации, но и чужую не намерены терпеть, не для этого строились. У людей уже появляются мысли переезжать из этого микрорайона», - рассказал житель Пензы Виктор Небога.

В паспорте строительства указано, что это магистральная ливневая канализация для многоквартирных жилых домов в Заре. Заказчик работ - городское управление капитального строительства. Рабочие объяснили, что возле водоема строят очистное сооружение, куда будут поступать поверхностные и талые воды, а затем - уже после очищения - в пруд. Чтобы убедиться в том, что работы идут без экологических нарушений, местные жильцы обратились в пензенское отделение Русского географического общества. Вместе с ними в рейд приехал также государственный инспектор по охране окружающей среды управления Росприроднадзора по Пензенской области. Строительство объекта возьмут на особый контроль, тем более работы ведут в водоохраной зоне.

«Есть паспорт организации, мы сделаем туда запрос, узнаем, на законных ли основаниях ведется строительство. Если компетенция городской администрации, то они будут этим заниматься, если нет, то мы примем процессуальные меры», - сказала государственный инспектор по охране окружающей среды управления Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

Качеством воды обеспокоены и жители микрорайона Маяк. Там возле детской поликлиники №4 на улице Фабричной расположен затон реки Суры. По берегам - горы мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, коробки и прочие бытовые отходы. Мусор плавает и в воде, причем вместе с дикими утками, которые туда часто прилетают. На днях местные обнаружили в заливе мертвых птиц. Испугались, что теперь вода там небезопасна. Сразу же обратились к активистам Русского географического общества.

«Снег лежал, мусора не было видно, но потом все обнажилось, половина ушло под воду. Конечно, картина ужасная», - рассказала жительница Пензы Юлианна Арланова.

Пензенское отделение РГО проводит такие рейды в рамках нового регионального проекта «Экологический патруль «Зеленой волны» (12+), который стартовал в июле. Главная цель - оценить состояние природных компонентов Сурского края и, в первую очередь, водных объектов. Все материалы по результатам исследований направляют в надзорные органы.

«Подготовим обращение в Росприроднадзор на имя начальника управления Лебедева Евгения Львовича, и в администрацию региона, потому что надо обратить внимание на эту свалку. Как правило, 99% выполняются требований, а нарушители наказываются», - сказала председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

По проекту РГО запланированы также экологические акции с привлечением школьников и студентов (12+). Убирать загрязненные территории начнут в середине сентября. Экологический десант обещает высадиться и в микрорайоне Маяк.