Жители Зари недовольны качеством уборки снега в микрорайоне

В Пензе продолжается борьба с последствиями снегопада. Основная задача коммунальщиков - расчистка обочин дорог. Пока все внимание направлено на основные магистрали, а второстепенные продолжают оставаться во власти непогоды. В частности, работой подрядной организации недовольны жители микрорайона Заря.

Жителям микрорайона приходится самостоятельно прокладывать путь к цивилизации. Далеко не все улицы расчищены должным образом.

«Приезжает небольшой трактор и погрузчик, два раза их видел. Чистят очень плохо. Во-первых, узко, машины не разъезжаются. Во-вторых, убирают не до конца, например, улицу Родионова только наполовину, а дальше просто навезли снега, и ходите как хотите», - рассказала житель микрорайона Андрей Кирюшин.

В 2019-м обслуживание дорог в Заре перешло в ведение новой подрядной организации. По словам местных жителей, поначалу к компании не было нареканий, но в связи с обильными осадками коммунальщики перестали справляться со своими обязанностями.

«Жители подали заявки до начала снегопадов. Была составлена схема, где необходимо очистить дороги. Местные регулярно жалуются, на что им отвечают, что мало техники или она сломана, обещают сделать это завтра или говорят, что уже все почищено», - сказала председатель уличного комитета микрорайона Заря Марина Катальшова.

По словам представителей администрации Октябрьского района, они направляют на место технику на борьбу с последствиями снегопада спустя четыре часа после окончания осадков. За количество и вид техники в этом случае отвечают подрядчики, с которыми были заключены муниципальные контракты. Механизаторы работают по заранее составленным маршрутам, которых в частном секторе Октябрьского района четыре. Неотложные ситуации решают по мере их возникновения.

«Бывает, что пропускают проезды, заезды, это из-за того, что механизаторы постоянно разные, а маршрут нужно всегда контролировать. Конечно, в этом помогают жители, которые своевременно сигнализируют, что где-то мы не дочистили, поэтому возвращаем технике обратно и доделываем работу», - рассказал заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы Денис Першин.

Первоочередной задачей для подрядчиков специалисты ставят расчистку основных улиц в частном секторе, а уже после - второстепенных, а также дорог, ведущих к домам, которые еще не введены в эксплуатацию.

Представители администрации уверяют, что готовы к диалогу с жителями, которых не устраивает качество расчистки дорог. Все жалобы обещают решить оперативно, в течение нескольких дней.