15 ноября 2017, 17:19Общество Жители Зари боятся, что их дома рухнут Более двух тысяч пензенцев в 2017 году переехали в микрорайон Заря. Мнения жителей о квартирах, предоставленных по программе переселения из ветхого аварийного фонда, разнятся. Пока одни говорят, что новое жилье стало для них настоящим спасением, другие сетуют на бесконечные строительные изъяны.

Дом №110 по улице Новоселов в Заре - один из первых, куда в 2016 году переехали переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Однако спустя год у многоэтажки появились неизвестные люди, которые начали вбивать в цоколь дома металлические штыри. По микрорайону поползли слухи, что дом вот-вот рухнет.

«Воткнули какие-то железные штуки для укрепления дома. Получается, что мы попали с аварийного жилья опять в аварийное вот и все», - предположила жительница дома №110 по улице Новоселов Лариса Никишина.

Расползаются трещины не только по стенам в подъездах, а также по фасаду новостройки. Маргарита Самсонова пригласила съемочную группу телеканала «Экспресс» в квартиру. Говорит, что и в комнатах изъянов хватает.

Дом по улице Новоселов - пока единственный в микрорайоне, за состоянием которого следит специализированная компания. Установленные штыри - это не что иное, как геодезические марки. Они позволяют отслеживать динамику деформации грунтового основания.

«Здание опирается на фундамент, часть садится на одну величину, часть на другую. При разности образуются трещины в стенах. Мы уже три-четыре месяца проводим наблюдения, дом не рухнет точно», - пояснил заместитель директора ООО «Фундамент» Юрий Козлов.

За домом по улице Сузюмова такой тщательный контроль не ведут. И это жильцов настораживает. Эля Хасянова переехала в новую квартиру из ветхого дома с улицы Комсомольской месяц назад. Поначалу уезжать в отдаленный микрорайон не хотелось, но мечта жить в новостройке оказалась сильнее. Теперь она ломает голову, что делать с трещинами под обоями, запахом сырости и плесенью на стенах. Пластиковые окна в квартире новоселы заменили за свой счет.

«Мы въехали 10 октября, не успели пожить, а уже плесень появилась», - рассказала жительница дома №2 по улице Сузюмова Эля Хасянова.

Дома в Заре возводили в два этапа, начиная с 2015 года. 20 многоэтажек построили, как говорят специалисты, без нарушений. Разработанные проекты прошли государственную экспертизу. Все жалобы жильцов на недостатки в квартирах готовы принять в пензенском управлении капитального строительства.

«Нужно анализировать в каждой квартире индивидуально, везде, где были обращения и жалобы по поводу плесени или еще каких-то причин. В адрес подрядной организации направляются требования и все замечания устраняются», - сказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Какой микроклимат в квартире необходимо поддерживать, чтобы избавиться от неприятного запаха и плесени на обоях, Эле Хасяновой специалисты ведомства расскажут в ближайшее время. Что касается геодезических марок в доме на Новоселов - опасности они не представляют. Как только будут получены результаты мониторинга, все трещины заделают.

Общество

просмотров 112

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: