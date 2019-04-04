Жители Западной поляны вынуждены добираться до остановки по поддонам

В Пензе жители улицы Ленинградской с трудом могут добраться до остановки общественного транспорта в районе Дома офицеров. Напомним, здание реконструируют, и территория вокруг него обнесена забором. За ограждение попала и часть пешеходной дорожки. На месте проблему оценили эксперты Общероссийского народного фронта.

Жителям Западной поляны приходится ежедневно пробираться до остановки общественного транспорта по дорожке из деревянных строительных поддонов. При этом нужно внимательно смотреть под ноги: между настилами - огромные щели. Оступившись, можно получить серьезную травму. Другого пути к остановочному павильону попросту нет.

«Скорее всего, поддоны положили строители. Конечно, молодцы, хоть что-то сделали, однако это очень травмоопасно. Например, для пожилых людей с клюшкой, они не смогут пройти, а также дети, большая вероятность упасть», - сказал член регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Гарькин.

«Сначала напишем соответствующее обращение в Первомайскую администрацию, отвечающую за этот район города. Затем в Госжилстройтехинспекцию по поводу устранения этого безобразия», - рассказал глава исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Ответственные за участок лица должны дать ответ на запрос в течение 30 дней. Но одним лишь устным предупреждением представители ОНФ не собираются ограничиваться. Создать максимально комфортные и безопасные условия для передвижения граждан - основная цель. Если этот вопрос не решат в ближайшее время, региональное отделение Общероссийского народного фронта обратится в прокуратуру Первомайского района Пензы.