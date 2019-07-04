Жители Веселовки требуют ограничить движение на улице Мереняшева

Жители микрорайона Веселовка Пензы вышли на улицу Мереняшева. Там они устроили народный сход. Люди требуют ограничить движение большегрузов и стройтехники, а также убрать искусственные неровности, которые появились там после ремонта улицы по федеральной программе.

Практически круглосуточно жители домов по улице Мереняшева вынуждены терпеть шум и дышать выхлопными газами. Виной всему - бесконечный поток автомобилей, которые на большой скорости проносятся по дороге мимо частного сектора.

Местные рассказали, что на этом участке не раз сбивали людей. Семь лет назад под колесами легковушки погиб 12-летний мальчик. После трагедии на улице обустроили тротуары, обновили предупреждающие знаки и установили искусственные неровности, чтобы машины снижали скорость. В 2017 году дорогу снова отремонтировали. По федеральной программе количество лежачих полицейских на одной из центральных улиц Веселовки увеличилось. Но, по словам участников народного схода, толка от них мало. Водители большегрузов даже не замечают неровности.

За сохранение искусственных неровностей на дороге выступают несколько семей. Они в свое время за свой счет установили несколько лежачих полицейских. Теперь против них ополчились соседи.

А не так давно неизвестные решили самостоятельно избавиться от неровностей - ночью, при помощи болгарки.

«Сами жители улицы большую часть разобрали. Из девяти осталось две. Департамент обращался с заявлением в полицию, однако виновников данного мероприятия так и не нашли», - рассказала начальник отдела департамента Марина Ванюхина.

«Все устанавливалось с согласия администрации и других органов департамента дорожного движения в связи с необходимостью обеспечения безопасности на проезжей части», - сказал адвокат Валерия Сиренко.

Собравшиеся на повышенных тонах решали, в том числе вопрос: нужно ли восстанавливать лежачие полицейские, которые приносят столько неудобств. От представителей власти люди намерены требовать соблюдения законодательства, а именно: запретить движение грузовых машин и строительной техники в жилой зоне.

«У нас есть за улицей поля, пустырь, там есть грунтовая дорога, которая выходит на трассу «Пенза-Тамбов», ее можно оборудовать для проезда большегрузов и строительной техники. И вопросов не будет. Люди построили здесь дома, вложили деньги, а, получается, живут на пороховой бочке», - рассказал житель дома по улице Мереняшева Михаил Бакунин.



Водителей, которые не соблюдают скоростной режим и игнорируют дорожные знаки, местные жители предлагают штрафовать, а для этого - установить на участке камеры фотовидеофиксации нарушений.

На сходе жители решили составить петицию и направить все свои требования в городскую администрацию.