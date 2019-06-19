19 июня 2019, 19:12Общество

Жители Варваровки бунтуют против вырубки яблоневых садов

Жители села Варваровки Каменского района Пензенской области всерьез обеспокоены судьбой местного яблоневого сада. Дело в том, что по-соседству с ним активно вырубают деревья.

Территория в несколько сотен гектаров десятилетиями кормила село. Но в последние годы землю никто не обрабатывает, и она переходит от одного собственника к другому.

«Предлагали компаниям, которые занимаются яблонями или садами, но никто не пожелал. Сейчас 600 из 1371 гектаров земли определены по аукциону в каменский элеватор. Жители хотят, чтобы там был лес, были ягоды, чтобы водились дикие животные, звери», - сказал глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Дальнейшая судьба территории пока остается под вопросом. Местные жители активно собирают подписи за сохранение и возрождение сада.

Общество
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