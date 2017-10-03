Жители Ульяновска воровали в Пензе шоколадки и перепродавали их

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03 октября 2017, 18:55Криминал
Задержаны трое подозреваемых в серии краж из магазинов Пензы. Молодые люди украли жевательных резинок и шоколада почти на 13 тысяч рублей, причем делали это с особой наглостью. Похищенные товары они продавали Ульяновске.
«Молодые люди признались в содеянном, пояснив, что они умышлено совершали кражи жевательных резинок и шоколада из магазинов Пензы, расположенных в Ленинском районе. Часть похищенного товара они реализовали в Ульяновске, часть была изъята полицейскими в ходе осмотра места происшествия», - сообщила старший следователь отдела № 2 Следственного управления УМВД России по Пензе Екатерина Скалкина.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Им может грозить до пяти лет лишения свободы. Двое подозреваемых заключены под стражу, третьему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции устанавливают причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений в Пензе.
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