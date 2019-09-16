Жители улицы Аустрина просят признать их дом аварийным

Жильцы дома №37 по улице Аустрина бьют тревогу. Пятиэтажка буквально трещит по швам. С 2016-го вода постоянно затапливает подвал и размывает фундамент. А этим летом там начала обрушаться кирпичная кладка. Три года жильцы оббивают пороги всех возможных инстанций с просьбой признать их дом аварийным и включить в программу капитального ремонта, но всякий раз получают отказ. Пензенцы уверены, что и на этот раз их проблемы оставят без внимания.

Постирать вещи или принять душ - это целый подвиг, признаются жильцы дома №37 по улице Аустрина. В любой момент на голову может обрушиться потолок. Кое-где уже частично вывалились окна. Более того, возле разрушающейся стены проходит газовая труба, которую довольно легко может повредить любой падающий кирпич. Но даже этот факт волнует пензенцев меньше, чем ситуация с подвалом. Третий год его затапливает водой, из-за чего в доме сильно просел фундамент.

«Куда мы только не обращались, в том числе - в пензенскую администрацию. Просили откачать воду, чтобы провели экспертизу. МУП вообще никак не помогал, потому что он нас не обслуживал», - рассказала жительница дома №37 по улице Аустрина Анна Шибаева.

Даже сейчас подвал дома полностью затоплен, вода уже подступила к верхним ступенькам. В самом же доме водопровод работает с перебоями.

«Холодной воды нет уже три года. Только горячая. Нам ни постирать, ни помыться. Чтобы постирать и прополоскать белье уходит четыре часа», - сказала жительница дома №37 по улице Аустрина Виктория Лощинина.

Местные жильцы считают, что про них просто предпочли забыть. По-другому они не могут объяснить бездействие городских служб. Люди пытаются добиться ремонта инженерных коммуникаций с 2016-го года. Накопилось несколько папок с запросами и ответами на них. В мэрии озвучили свой взгляд на ситуацию с общежитием в микрорайоне Север. В минувшие выходные представители администрации выезжали на место.

Дом на улице Аустрина не могут включить в программу капитального ремонта, потому что не все собственники квартир платят соответствующие взносы. Половина жилых помещений сдается в аренду. Идет ли что-то из этих денег на коммунальные платежи - проверить трудно.

«Там два с половиной миллиона долгов. Но мы, собственники, платим. Почему должны страдать, если кто-то этого не делает?» - отметила жительница дома №37 по улице Аустрина Анна Шибаева.

Жители все же провели в августе независимую экспертизу за свой счет. Она показала, что износ инженерных коммуникаций составляет больше 75%. Ремонтировать здание уже нецелесообразно. В ближайшее время состоится экстренное заседание областной комиссии, где будет принято решение о введении режима повышенной готовности в связи с разрушением кирпичной кладки многоквартирного дома №37 на улице Аустрина. Про подвал по-прежнему даже речь не идет.