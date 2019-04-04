Жители ул. Спартаковской жалуются на состояние придомового участка

Жители дома №9 по улице Спартаковской обратились в информационное агентство « Пенза-Пресс » c жалобой на состояние прилегающего к их дому участка. Несколько месяцев назад им установили автономную модульную котельную, однако после строительства территорию так и не привели в порядок. Люди уверяют, что раньше на месте котельной была клумба, и хотят, чтобы ее вернули.

Жительница дома №9 по улице Спартаковской Ирина Калистратова - одна из тех, благодаря кому территория возле многоэтажки в прямом смысле процветает. Весной под окнами женщина сажает цветы, кустарники и даже овощи. Однако теперь площадка рядом с домом совсем не радует глаз. Повсюду - мусор, земля изрыта. В таком состоянии участок на улице Спартаковской оказался после того, как там установили модульную котельную. Следы строительства скрылись под снегом, но теперь, когда он практически полностью растаял, местные жители забили тревогу.

Жители обратились с проблемой в информационное агентство «Пенза-Пресс», ведь именно проект «Жалобная книга» помог им добиться в 2018 году строительства котельной. В этот раз ответные действия властей снова не заставили себя долго ждать. Через пару дней после того, как публикацию разместили на сайте, на улицу Спартаковскую приехали сотрудники подрядной организации, которые устанавливали модульную котельную. В середине апреля работы по благоустройству продолжит уже управляющая компания.

«Земля подсохнет и администрация совместно с управляющей компанией начнет работать, выровняют грунт, и, если жильцы хотят, можем помочь с саженцами деревьев. Территория будет облагораживаться», - сказал заместитель главы администрации Железнодорожного района Пензы Андрей Шулькин.

Представители власти обещают учесть при благоустройстве территории пожелания местных жителей. Для этого им необходимо обратиться в администрацию Железнодорожного района или управляющую компанию.