Жители ул. Российской, 29 - против соседства со смертью

В Пензе жители дома по улице Российской, 29 случайно узнали, что в их доме вскоре откроется компания ритуальных услуг. Местные уже не раз видели, как в помещение на первом этаже заносят соответствующую атрибутику. Люди не хотят видеть такую организацию по-соседству. А собственнику, который сдал в аренду пощение, мнение большинства оказалось не интересным.

Эту новость, пожалуй, все без исключения жители дома восприняли резко негативно. А кто обрадуется, узнав, что под его окнами ежедневно будут торговать гробами и венками? Такую ритуальную атрибутику на днях привезли во двор и занесли в давно пустующее помещение на первом этаже многоэтажки.

«Мы здесь с детишками гуляем, клумбы сажаем, ухаживаем за цветами, и в один прекрасный день подъехал автобус с гробами, ребятишки спросили, что это такое, а я не смогла им ничего ответить. Взрослым даже страшно стало, чего говорить о подрастающем поколении», - рассказала жительница дома по улице Российская, 29 Оксана Ермолаева.

Зато на вопросы жильцов ответили нежданные гости. Рабочие, которые привезли гробы, сказали, что теперь там откроется компания ритуальных услуг. Такое соседство, в первую очередь, обескуражило молодых родителей, чьи дети часто играют во дворе.

«Часто посылаю ребенка в магазин на первый этаж, а если он забежит, увидит, что кого-то несут, музыка играет, печальные лица, то это может сильно отразиться на его психике», - сказала жительница дома по улице Российской, 29 Екатерина Лобачева.

Жители этого дома уже имеют опыт неприятного соседства. На первом этаже многоэтажки находится увеселительное заведение, и разборки нетрезвых посетителей там не редкость. Чтобы обезопасить себя и своих детей несколько лет назад жильцы обнесли двор забором. Однако отгородиться от посторонних он не помог.

«Ограждение сломали, пробили дыру, это ужасно. Магазин, бар, а теперь и компания ритуальных услуг. Мы жить хотим, а не помирать. Лучше бы здравпункт разместили», - рассказала жительница дома по улице Российской, 29 Надежда Балуева.

Как раз медицинский пункт там и планировали открыть изначально. Жильцы показали документы, где написано, что помещение принадлежит женщине-предпринимателю. Она шесть лет назад она обещала жильцам, что у них в доме появится медицинский кабинет.

«У нее дочь - врач-кардиолог, она хотела для нее оборудовать это помещение, но чего-то не получилось. Затем с 2012-й по 2018-й год была тишина, а теперь, так как она является собственником этого жилья и ей все равно, кому его сдавать, здесь будет компания ритуальных услуг», - пояснила жительница дома по улице Российской, 29 Алена Иванова.

Собственника и арендатора помещения жители дома пригласили поучаствовать в общем собрании. Никто, естественно, не приехал, а предприниматель и вовсе перестала отвечать на телефонные звонки. Дозвониться удалось лишь до владельца ритуальной фирмы, который объяснил, что никаких законов он не нарушает, а хозяйка помещения попросту поступила некрасиво.

Закон действительно на стороне предпринимателя. Требования СанПиНа, по которым спецбюро должны размещаться на расстоянии не менее 50 метров от жилой застройки, были отменены в 2011 году. Согласно нормам, ритуальные компании запрещено размещать в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания. Однако этот пункт свода строительных норм и правил является не общеобязательным. Несмотря на это, жильцы не намерены сдаваться.

«Будем обращаться во все инстанции, в которые только возможно. На это есть протокольное решение, где есть пункт, что жители подадут в суд по вопросу расторжения договора аренды», - рассказала председатель товарищества собственников недвижимости Алсу Юсупова.

Сейчас люди ждут ответа мэрии на свое письмо с жалобой. Затем, если вопрос с неприятным соседством так и не удастся решить, они намерены обращаться в Роспотребнадзор, Госжилстройтехинспекцию и, наконец, в суд.