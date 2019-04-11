Жители ул. Пограничной боятся, что их дом не дотянет до даты расселения

Жильцы дома №39/5 на улице Пограничной оказались один на один с коммунальными проблемами. Управляющая компания, которая обслуживала дом, с 1 апреля расторгла договор. Теперь пензенцы не знают, кому жаловаться на неисправную проводку, текущую крышу и плесень. Но на этом их проблемы не заканчиваются. Дом, в котором живут люди, признали аварийным, и он вряд ли достоит до установленной даты расселения.

Новая попытка сделать ремонт в квартире опять не увенчалась успехом. Квартиры в доме №39/5 на улице Пограничной пензенцы пытаются привести в порядок своими силами. Но обои на прогнивших и пораженных грибком стенах не держатся, деревянные конструкции, окна и двери, просели. Жильцы признаются, что это не самое страшное.

«Горит проводка, мы опять делаем. Года четыре назад из-за перепада напряжения сломался холодильник. Спасло то, что пробки выбило, иначе бы случился пожар», - сказала жительница Пензы Татьяна Семина.

Боясь сгореть, жители стараются не включать сразу несколько электроприборов. От пылесосов и фенов выбивает пробки. И так в каждой из 16 квартир. В подъезде из-за дырявой крыши отсырели все стены.

«Дом садится, кругом щели, мыши, мокрицы, клопы, потому что в подвальных помещениях - сырость», - рассказала жительница Пензы Ольга Мышакова.

Жители и рады обратиться за помощью к управляющей компании, но 1 апреля на двери одного из подъездов появилось объявление: обслуживающая организация МУП «Жилье - 17» решением Арбитражного суда Пензенской области признана банкротом. Оказалось, что это лишь часть неудачной первоапрельской шутки.

«В 2015 году был предоставлен липовый договор о том, что мы уходим в свободное плавание, но никто из жителей его не подписывал, даже собрания не было», - сказала жительница Пензы Нина Юкина.

Как бы то ни было, некому теперь обслуживать дом. Не так давно его признали аварийным. Степень изношенности конструкций составляет 74%. Эксперты заключили: двухэтажное здание нецелесообразно ремонтировать, оно подлежит расселению и сносу, но только в 2028 году.

Пензенцы боятся, что их дом не протянет еще десять лет. Они намерены добиваться переноса сроков расселения и прояснить ситуацию с управляющей компанией. Жильцы с улицы Пограничной уже готовят заявления в областную прокуратуру и в полицию.