Жители ул. Мебельной опасаются огромного дерева

Пензенцы обратились с проблемой в « Жалобную книгу » информагентства. По их словам, растущий в их дворе тополь представляет опасность.

«Во дворе около дома №51 по улице Мебельной растет очень опасный тополь. При ветре падают ветки. Рядом - газовая труба и аварийные дома. Два нам спилили в 2018 году, а этот оставили», - написал один из местных жителей.

К жалобе приложена фотография.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило по данному поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».