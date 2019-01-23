Жители ул. Мебельной опасаются огромного дерева

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23 января 2019, 12:34Общество
Пензенцы обратились с проблемой в «Жалобную книгу» информагентства. По их словам, растущий в их дворе тополь представляет опасность.
«Во дворе около дома №51 по улице Мебельной растет очень опасный тополь. При ветре падают ветки. Рядом - газовая труба и аварийные дома. Два нам спилили в 2018 году, а этот оставили», - написал один из местных жителей.
К жалобе приложена фотография.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило по данному поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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