23 января 2019, 12:34Общество

Жители ул. Мебельной опасаются огромного дерева

Пензенцы обратились с проблемой в «Жалобную книгу» информагентства. По их словам, растущий в их дворе тополь представляет опасность.

«Во дворе около дома №51 по улице Мебельной растет очень опасный тополь. При ветре падают ветки. Рядом - газовая труба и аварийные дома. Два нам спилили в 2018 году, а этот оставили», - написал один из местных жителей.

К жалобе приложена фотография.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило по данному поводу официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://penza-press.ru/ask

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