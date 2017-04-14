16 апреля 2017, 16:16Политика Жители ул. Лядова в Пензе жалуются на загаженную территорию Не успели убрать – уже намусорили. В Пензе в рамках месячника по благоустройству, который стартовал 20 марта, вывозят мусор из скверов, парков, лесных зон и просто с городских улиц. Однако кое-где после санитарных пятниц грязи меньше не стало.

Бутылки, обертки, пакеты – чего только нет вдоль автодороги по улице Лядова в Арбекове. Не газон, а помойка, возмущаются жители близлежащих многоэтажек. Они задаются вопросом, кто должен наводить здесь порядок.



«Кто тут виноват, где искать – не знаю. Управляющие говорят, что у них здесь территория заканчивается, а это неизвестно чья территория – ищите сами», – говорит местная жительница.



«Рядом мусорные баки стоят, то есть нетяжело, мне кажется, каждому человеку подойти сюда, выбросить мусор. Накидают, намусорят, а потом за ними люди ходят, убирают здесь», – возмущается житель улицы Лядова.



Санитарную пятницу сотрудники районной администрации проводили здесь несколько недель назад. С километрового участка вывезли 10 кубов бытового мусора – это почти два грузовика. Сейчас территория выглядит так, как будто и не было уборки.



«Во-первых, конечно, близость дороги сказывается. Водители, которые здесь осуществляют стоянку или проезжают мимо, так скажем, недобросовестные: выбрасывают мусор из окон. И, конечно же, роль определенные играют и жители близлежащих домов, которые дополняют эту картину», – сказал заместитель главы администрации Октябрьского района г. Пензы Вадим Муравлев.



Октябрьский район - самый густонаселенный в Пензе. К жителям чиновники обращаются с просьбой не мусорить, а еще лучше – проявить активность и помочь коммунальным службам привести городские улицы в порядок.



«Не только дворовую территорию, но, по возможности, и ту территорию, где ходят они сами, когда идут к остановкам общественного транспорта, ведут детей в школу», – добавил Вадим Муравлев.



В свою очередь представители районной администрации обратятся к управляющим компаниям, чтобы те предоставили жителям инвентарь. Общегородской субботник в Пензе пройдет 22 апреля.

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