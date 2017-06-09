12 июня 2017, 16:09Общество Жители ул. Львовской в Пензе озабочены играми детей на проезжей части В Пензе продолжается масштабный ремонт дорог. Однако жителей улицы Львовской в микрорайоне Веселовка последствия долгожданного ремонта скорее беспокоят, чем радуют. Дело в том, что свежий участок дорожного полотна многие автомобилисты стремятся преодолеть на высокой скорости.

Опасные игры около дороги – повседневность для этих ребят. На улице Львовской нет ни детской площадки, ни тротуаров. Не так давно на проезжей части положили новый асфальт. Местные жители очень ждали, когда дорогу отремонтируют. Однако их радость быстро сменилась опасениями.



«Улица самая узкая – два десятка домов. У нас здесь нет тротуаров, чтобы ребятишки могли на велосипеде покататься, на гироскутере или просто побегать. У них вся игра происходит на дороге», – говорит жительница города Пензы Татьяна Мартынова.



Жители улицы Львовской после укладки нового асфальта сразу же попросили установить дорожные знаки, ограничивающие скорость на территории частного сектора. Однако пока их просьбу не выполнили. По мнению жителей, исправить ситуацию помогла бы и установка искусственных неровностей.



«Полицейский» нужен, потому что тут движение, особенно вечером, вообще невозможное. А утром пустые маршрутки едут за народом сюда и, раньше там ездили, а теперь тут проезжают все», – говорит жительница Пензы Валентина Бубнова.



Сейчас жители улицы Львовской стараются по очереди присматривать за гуляющими на улице детьми. Они боятся повторения трагедии, которая случилась пять лет назад на улице Мереняшева. В августе 2012 года под колесами иномарки погиб 12-летний мальчик. После происшествия на одной из центральных улиц Веселовки установили несколько «лежачих полицейских». Когда начался ремонт дороги, искусственные неровности убрали. Теперь автомобилисты скорость здесь не сбавляют.



После укладки асфальта, на улице Мереняшева обещают установить новых «лежачих полицейских», а также обновить предупреждающие знаки. Искусственные неровности в этом году появятся и около дошкольных и образовательных учреждений, рядом с которыми расположена проезжая часть.



«В текущем году у нас по программе «Безопасные и качественные дороги» предусматривается установка искусственных неровностей на шести объектах: улица ИТР в районе детского сада, улица Ставского – улица Бакунина – там, где детский сад и лицей, улица Красная около первой гимназии», – отмечает первый заместитель директора департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.



Львовская в список улиц, где будут установлены новые знаки, в этом году не попала. Жителям остается надеяться только на себя и быть бдительными, выпуская своих чад на прогулку около дома.

Общество

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