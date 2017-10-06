06 октября 2017, 19:44Общество Пензячка придумала свой способ согреться 6 октября для Пензы - особенная дата. Это последний день пуска тепла, иными словами, в соответствии с графиком все работы на тепловых сетях должны завершить, а в многоквартирные дома подать отопление.

В квартире Ольги Адриановой - жарко. Хотя батареи с начала отопительного сезона не нагревались ни разу. Чтобы легче пережить похолодание, женщина придумала собственную систему отопления.

«Включаем газ, ставим вентилятор наверх, чтобы воздух поднимается и обогреваем так всю квартиру, потому что по-другому согреться мы не можем. Обогреватель нагревает только одну комнату. А так тепло поступает во все», - рассказала жительница дома №9 по улице Красной Ольга Адрианова.

Изобретать способы добычи тепла продолжают жители более 160 многоквартирных домов в Пензе. Пользоваться центральным отоплением люди не могут. Поставщики ресурса никак не завершат ремонт теплосетей. На улице Пушкина работы закончили несколько часов назад, а вот на Чкалова коммунальные раскопки продолжаются. Как только теплосети там заменят, отопление получат все потребители улицы.

Напомним, что в 2017 году капитально отремонтировали порядка 11,5 километров изношенных труб, эта цифра рекордная для Пензы.

«Старт отопительного сезона был осложнен работами, которые проводила «Т Плюс» на своих сетях. Если бы все работы были выполнены в срок, до 30 сентября, у нас возникло бы гораздо меньше проблем, если оставить эту работу за скобками, то отопительный сезон начался достаточно быстро», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Ждут, когда потеплеет и на улице Чаадаева. В 20 многоэтажках включить отопление не могут из-за постоянных порывов. За несколько дней на одном участке они случались трижды.

Всего с начала отопительного сезона на теплосетях произошло более 20 прорывов. По поручению главы городской администрации сформированы дополнительные бригады, которые помогают теплоснабжающей организации завершить ремонт и ликвидировать аварии на улицах Чаадаева, Ухтомского, Красной, Пионерской, Леонова.

Общество

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