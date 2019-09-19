Жители ул. Клары Цеткин не довольны раскопками во дворе

В одной из групп соцсети Instagram появились негодующие комментарии по поводу затянувшихся ремонтных работ во дворе дома №55 по ул. Клары Цеткин в Пензе.

Как поясняет пензячка, дворовое асфальтное покрытие на ул. Клары Цеткин раскопали для ремонта теплосети 20 августа. Вот только возвращать все обратно до сих пор никто не торопится. Зону огородили металлической сеткой и добавили вывеску со сроком завершения работ – 02.09.2019 г.

По словам комментатора, встревоженные обитатели дома уже более двух недель не могут увидеть свой двор в привычном состоянии.

В сеть выложили кадры, где можно рассмотреть разрушенный асфальт во дворе дома и упомянутую ранее табличку с датами.

«Сегодня 19 сентября, но никто ничего не делает: не закапывают, не раскапывают – ничего!» – отметила женщина.

«Смотреть страшно на то, что происходит со двором», – высказался пользователь соцсети.

Информагентство по данному факту готовит официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».