24 января 2017, 19:38Общество Жители ул. Бекешской обеспокоены аварийным участком дороги Жители улицы Бекешской в Пензе, выйдя из дома, рискуют попасть под колеса автомобиля. Дело в том, что зимой крутой подъем превращается в ледяной спуск. Чтобы его преодолеть, одного водительского мастерства порой бывает недостаточно.

Улица Бекешская в Пензе обретает славу, правда, дурную. Здесь, говорят местные, можно фильм снимать, очередную серию выложили в Сеть. На видео видно, как женщина пытается остановить въезжающую в гору легковушку. В итоге автомобиль не смог поделить узкую дорогу со встречной машиной, и они обе на большой скорости скатываются вниз по склону.

Автор роликов Галина Арбузова не раз оказывалась в опасных ситуациях. Без страха выйти из дома не получается, признается женщина. Например, в конце 2016 года, если бы мама с ребенком, выходя из дома, замешкались на минуту, то наверняка угодили бы под колеса мчащегося «УАЗа».

Опасения Галины разделяют все соседи. Рассказывают, проблемы начались несколько лет назад, когда дорогу заасфальтировали. С тех пор этот короткий путь выбирают многие автовладельцы, будто не замечая знаки, запрещающие сквозной проезд.

«Каждый день я хожу на работу, и ежедневно здесь жуть творится. Шел, не заметил машину, она неслась, мне сзади крикнули, я отошел в сторону, то есть всякое бывает», - рассказал местный житель Денис Московцев.

Число дорожно-транспортных происшествий на крутом заснеженном и ледяном спуске растет день ото дня. Невольными свидетелями каждого из них становятся жители Бекешской.

«Снизу въехала машина, мужчина с женщиной в пьяном виде, перевернулись здесь. Это нужно было с какой скоростью ехать, чтобы врезаться в бордюр? Потом сбили женщину наверху, года два назад, она инвалидом осталась. Здесь постоянно что-то случается, а уж кошек и собак пострадало не пересчитать», - рассказала местная жительница Алевтина Фафурина.

Только в 2016 году сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали более 700 автовладельцев, нарушающих правила дорожного движения на этом участке дороги. Претензии у инспекторов - и к благоустройству территории.

«По вопросу обустройства данной улицы тротуарами в ноябре 2016 сотрудниками ГАИ в администрацию Пензы было выдано представление, в декабре по недостаткам зимнего содержания в отношении должностного лица, ответственного за содержание данного участка дороги составлен административный материал», - сообщил инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Через несколько минут после отъезда съемочной группы телеканала «Экспресс» на улице Бекешской произошла новая авария. Водитель легковушки, не справившись с управлением, заехал в сугроб.

Общество

просмотров 117