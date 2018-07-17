Жители ул. Антонова просят посадить деревья вдоль тротуара

«Здесь не хватает зеленых насаждений. Пешеходам негде спрятаться от солнца. Просим высадить деревья вдоль тротуаров на ул. Антонова», - написали горожане в «Жалобную книгу» информационного агентства.

Как сообщил в ответе на обращение вице-мэр Андрей Шевченко, МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» рассмотрит возможность высадки саженцев. Но сделать это можно будет только осенью, так как сейчас посадка деревьев не производится, пишет ИА «Пенза-Пресс».