Жители ул. Антонова просят посадить деревья вдоль тротуара

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17 июля 2018, 15:34Общество
В Пензе жители ул. Антонова просят облагородить тротуары, высадив вдоль них деревья.
«Здесь не хватает зеленых насаждений. Пешеходам негде спрятаться от солнца. Просим высадить деревья вдоль тротуаров на ул. Антонова», - написали горожане в «Жалобную книгу» информационного агентства.
Как сообщил в ответе на обращение вице-мэр Андрей Шевченко, МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» рассмотрит возможность высадки саженцев. Но сделать это можно будет только осенью, так как сейчас посадка деревьев не производится, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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