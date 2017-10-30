Жители ул. 8 Марта пожаловались мэру, что по крыше дома ходят посторонние

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30 октября 2017, 12:38Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил качество проведенных работ в рамках программы «Формирование современной городской среды» во дворе на улице 8 Марта.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Андрей Гришин сообщил, что на объекте заменили асфальтовое покрытие и бортовой камень, отремонтировали тротуары, организовали парковочные места, кроме того, установили новые скамейки, урны, детские и спортивные комплексы.
Жильцы дома на улице 8 Марта поблагодарили мэра и начальника управления ЖКХ за отличный результат. Также они попросили помочь с установкой световой опоры возле детской площадки. Виктор Кувайцев поручил Андрею Гришину изыскать возможность выполнить данную просьбу, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Кроме того, местные жители обеспокоены, что на крышу дома выходят посторонние. Глава администрации пообещал, что сотрудники управления по делам ГОЧС по данному факту проведут проверку, чтобы ограничить открытый доступ на чердаки и подвалы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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