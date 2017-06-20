20 июня 2017, 16:34Общество Жители Ухтинки жалуются на вонючую водопроводную воду В Пензенской области жители Ухтинки жалуются на качество водопроводной воды. По их словам, из крана течет ржавая и дурно пахнущая жидкость вода.

«Мы не можем стирать - все белое белье испорчено из-за грязной воды. Мыть детей в такой воде невозможно. Сантехника - в ужасном состоянии. Про то, чтобы пить такую воду, речь не идет.

Воду для питья и приготовления еды мы покупаем. Но для бытовых нужд ее приобретать просто нереально! Этот ужас у нас происходит на протяжении месяца», - написала в «Жалобную книгу» местная жительница.

Обращение направлено в соответствующие органы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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