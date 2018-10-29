Жители Ухтинки вынуждены ремонтировать дорогу за свой счет

В редакцию телеканала «Экспресс» обратились жители села Ухтинка Бессоновского района Пензенской области и рассказали, что вынуждены развивать инфраструктуру родного квартала за свой счет.

Жители села Ухтинка устроили народный сход под полной луной. Свет от нее, а также от фар мимо проезжающих автомобилей позволяет соседям хотя бы видеть лица друг друга. Других источников освещения на прилегающей к улице Рябиновой дороге нет.

«Боимся здесь ходить, а это единственная дорога к дому», - сказала жительница села Ухтинка Анна Кошелева.

«По соседству живут две многодетные семьи, у одних трое детей, у других - четверо. Многие школьники ходят на занятия пешком. Недавно, как говорят, кого-то чуть не сбили в потемках», - рассказал Дмитрий Гришин.

Люди говорят, что фонари для них - необходимость. Мало ли что может произойти на неосвещенном участке пути, который пешеходы, рискуя своей безопасностью, делят с машинами. Жители даже пытались самостоятельно провести освещение.

«Давно здесь живем, лет пять-шесть, кто-то и семь. Лампочки вешали. Администрация и их забрала. Мы подключали их к проводу, которой должен идти на освещение, но он не был подключен, хотя мы платим за электричество», - пояснил Денис Богомазов.

Не меньшую головную боль у местных вызывает дорога. Они ее самостоятельно проложили в 2014-м, а теперь вынуждены ремонтировать исключительно за свой счет.

«На собрании решаем, что и сколько нужно. Затем завозим материал, нанимаем трактор и выравниваем. Весной 70 тысяч рублей ремонт обошелся, сейчас - 30», - рассказал житель села Ухтинка Александр Шумилкин.

Люди не могут добиться от местных чиновников помощи. При этом в администрации им не отказывают, но и обещанного не исполняют и на это есть даже удивительное объяснение.

«Главы администрации менялись. Нам обещали все сделать еще в 2015-м, но постоянно говорят, что нет денег, а сейчас уже 2018 год», - сказала председатель уличного комитета Светлана Курочкина.

Действительно, бывшего главу администрации бессоновского сельсовета нынешний, Сергей Твердунов, сменил на посту всего полгода назад. За это время понял, что у сельчан огромное количество проблем, обращения поступают ежедневно. Песчано-гравийной смесью несколько раз в год за счет бюджета отсыпают десятки дорог, правда, до улицы Рябиновой пока дело не доходило.

«Делали отсыпку весной, летом, в ноябре будет весенняя. Сейчас заключили договор на ПГС, обещаю, десять машин на Рябиновую привезу», - сказал он.

Что касается освещения, то в районную энергетическую компанию из администрации направили заявку на установку дополнительных фонарей. К положенным по реестру восьми, которые сейчас освещают улицу, в 2019 году на улице Рябиновой появятся еще несколько.