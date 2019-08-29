Жители трех сел Иссинского района на 5 часов останутся без газа

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29 августа 2019, 13:02Общество
Жителей нескольких сел Иссинского района Пензенской области предупреждают о приостановлении газоснабжения.
Как сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», ресурс на время перестанет поступать в села Украинцево, Верхняя Салмовка и Новоархангельское.
Газоснабжение будет приостановлено 12 сентября с 9 до 14 часов в связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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