Жители трех сел Иссинского района на 5 часов останутся без газа

Как сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», ресурс на время перестанет поступать в села Украинцево, Верхняя Салмовка и Новоархангельское.

Газоснабжение будет приостановлено 12 сентября с 9 до 14 часов в связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».