Жители Тамалинского района попросили губернатора помочь с ремонтом дороги

64% пензенских дорог приведено в нормативное состояние - показатель неплохой, однако для жителей Тамалинского района дорожная тема пока остается одной из проблемных. С названием конкретных улиц и участков проезжих частей люди пришли на личный прием к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который посетил район с рабочим визитом.

Жительница села Большая Сергеевка Любовь Паршина попросила у главы региона помощи в ремонте проезжей части. Раньше небольшой населенный пункт с Тамалой соединяла асфальтовая дорога, которая сейчас разбита.

Отремонтировать дорожное полотно должны в 2021 году. Но эта проезжая часть - не единственная, на которую, по мнению местных, нужно обратить внимание. В числе проблемных - улицы Лермонтова и Молодежная.

Другой наболевший вопрос - закрытие почтовых отделений в небольших селах. Чтобы оплатить коммунальные услуги, люди вынуждены ездить в районный центр.

«К сожалению, населенных пунктов с такой проблемой немало. Я обязательно приглашу руководителя почтамта, изучим эту ситуацию», - сказал Иван Белозерцев.

Не исключено, что для решения проблемы потребуется принять областную программу. Пока же губернатор поручил собрать полную информацию по всему региону, где требуются почтамты.