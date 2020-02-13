Жители Тамалинского района попросили губернатора помочь с ремонтом дороги

13 февраля 2020, 19:03Общество
64% пензенских дорог приведено в нормативное состояние - показатель неплохой, однако для жителей Тамалинского района дорожная тема пока остается одной из проблемных. С названием конкретных улиц и участков проезжих частей люди пришли на личный прием к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который посетил район с рабочим визитом.
Жительница села Большая Сергеевка Любовь Паршина попросила у главы региона помощи в ремонте проезжей части. Раньше небольшой населенный пункт с Тамалой соединяла асфальтовая дорога, которая сейчас разбита.
Отремонтировать дорожное полотно должны в 2021 году. Но эта проезжая часть - не единственная, на которую, по мнению местных, нужно обратить внимание. В числе проблемных - улицы Лермонтова и Молодежная.
Другой наболевший вопрос - закрытие почтовых отделений в небольших селах. Чтобы оплатить коммунальные услуги, люди вынуждены ездить в районный центр.
«К сожалению, населенных пунктов с такой проблемой немало. Я обязательно приглашу руководителя почтамта, изучим эту ситуацию», - сказал Иван Белозерцев.
Не исключено, что для решения проблемы потребуется принять областную программу. Пока же губернатор поручил собрать полную информацию по всему региону, где требуются почтамты.
13 февраля 2020, 19:59До наступления тепла в Пензе отремонтируют 2000 кв. м дорог
13 февраля 2020, 19:54В пензенском музее им. Ульянова открылась выставка «И помнит мир спасенный»
13 февраля 2020, 19:52В пензенской филармонии выступил выдающийся органист из Венгрии
13 февраля 2020, 19:49Ежегодную региональную спартакиаду УМВД в Пензе открыла лыжная гонка
13 февраля 2020, 19:47Иван Белозерцев запустил музыкальный челлендж
13 февраля 2020, 19:37Губернатор обсудил с общественниками будущее реки Кашаевка
13 февраля 2020, 19:33В Пензе появится мобильное приложение о Сурском оборонительном рубеже
13 февраля 2020, 19:26Пензенцы могут узнать о своих предках по метрическим книгам в госархиве