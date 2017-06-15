Жители Шуиста устали жить без горячей воды

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16 июня 2017, 12:31Общество
В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратились рассерженные жители микрорайона Шуист. Они возмущены длительным отключением горячей воды.
«С 5 июня отключили воду до 7 июня. Не дали. Следом объявление: до 14.06.17 до 20.00. И что? Дали воду? Нет, конечно. Представляете семью, где маленький ребенок, может, и не один, как они будут летом купать своих деток? Греть тазиками? Горячая вода как мост чугунный стоит, так ее и нет. Почему так долго не включаете воду?» - написала жительница дома №15 по ул. Клары Цеткин.
Ее поддержали и другие горожане, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Присоединяюсь к жалобе. Почему не включили горячую воду, как было заявлено 14.06.2017?» - возмутился мужчина.
Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.
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