16 июня 2017, 12:31Общество Жители Шуиста устали жить без горячей воды В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратились рассерженные жители микрорайона Шуист. Они возмущены длительным отключением горячей воды.

«С 5 июня отключили воду до 7 июня. Не дали. Следом объявление: до 14.06.17 до 20.00. И что? Дали воду? Нет, конечно. Представляете семью, где маленький ребенок, может, и не один, как они будут летом купать своих деток? Греть тазиками? Горячая вода как мост чугунный стоит, так ее и нет. Почему так долго не включаете воду?» - написала жительница дома №15 по ул. Клары Цеткин.

Ее поддержали и другие горожане, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Присоединяюсь к жалобе. Почему не включили горячую воду, как было заявлено 14.06.2017?» - возмутился мужчина.

Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.

Общество

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